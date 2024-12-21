Москва, 21 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. В Новой Москве возбуждено уголовное дело по факту драки 40 приезжих с тремя подростками. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

20 декабря в СМИ опубликовали информацию о том, что 40 иностранных граждан избили троих учащихся в одной из московских школ. В результате двое пострадавших оказались в больнице.

«По данному факту ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»)», — указано в сообщении.

Также уточняется, что данный инцидент был не первым в этой школе. В сообщении отмечено, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования.

Как передавало ИА Регнум, в Калуге 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и попросил друзей снять это на видео. Причиной конфликта стало нежелание школьника уступить место за партой. В школе не стали сообщать об инциденте в полицию, но видео с избиением попало в соцсети. Происшествием заинтересовался Следственный комитет. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.