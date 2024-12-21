Берлин, 21 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен сократить 35 тыс. рабочих мест до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

«Соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение 35 тыс. рабочих мест на предприятиях Volkswagen в Германии к 2030 году», ― говорится в заявлении компании.

При этом ранее профсоюз IG Metall заявлял, что достигнутое с Volkswagen соглашение позволит избежать массового увольнения сотрудников и сокращения зарплат как минимум до 2030 года.

По данным газеты Financial Times, штат уменьшат за счёт того, что компания не будет нанимать новых сотрудников взамен уволившихся или вышедших на пенсию, а также сократит приём стажёров на постоянную работу. Также, согласно договорённости, на пяти заводах в Германии сократят мощности на 734 тыс. единиц продукции в год.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники автоконцерна Volkswagen 2 декабря начали забастовку против сокращения рабочих мест и закрытия части производства.

В октябре Volkswagen в ходе переговоров с профсоюзом промышленников IG Metall предложил снизить зарплаты сотрудникам на 10% ради сохранения рабочих мест. Профсоюз выдвинул требование повысить зарплаты на 7% и восстановить коллективный договор, который компания планирует расторгнуть в конце года.

В Volkswagen заявили, что не в состоянии удовлетворить эти требования из-за исключительной экономической ситуации в автомобильной промышленности. В компании отметили, что уровень зарплаты даже после снижения останется привлекательным для отрасли.

Агентство Bloomberg 19 декабря сообщило, что немецкие профсоюзы и Volkswagen почти договорились о сохранении предприятий концерна в Германии. По данным издания, стороны склоняются к реструктуризации, которая подразумевает отказ от премий, но дает гарантии занятости до 2030 года и сохранение работы всех заводов. Также обсуждается перенос производства автомобиля Golf с немецкого завода в Мексику, но чётких договорённостей пока нет.

О планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Отмечалось, что одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.