Херсон, 21 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили журналистам в российских силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Уничтожена очередная украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть на левобережье Днепра», — отметил собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Уточняется, что вражеская группа состояла из трёх человек.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Минобороны РФ показало видео уничтожения вражеской украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на Кинбурнской косе. Десантные катера противника с личным составом были обнаружены с помощью средств воздушной разведки. Удары по украинских силам осуществляли противотанковые расчёты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России.

В сентябре на острове Переяславский в дельте Днепра в Херсонской области российские военные уничтожили три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны ВСУ.

22 ноября появилась информация о том, что на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской ДРГ началась перестрелка. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропуском пункте в посёлке Приазовский Мелитопольского района.