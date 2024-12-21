Дублин, 21 декабря, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) бессилен против новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС

«У НАТО нет ответа «Орешнику». Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — указал он в публикации.

Боуз также отметил, что Запад надеялся на технологическую отсталость России, однако все эти ожидания не оправдались.

Как передавало ИА Регнум, ВС России 21 ноября нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по оборонному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Минобороны опубликовало соответствующее видео. На кадрах видно, как несколько боевых блоков врезались на большой скорости почти под прямым углом в землю.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин предложил сомневающимся в мощности «Орешника» убедить Запад и США произвести технологический эксперимент — «высокотехнологичную дуэль XXI века».

Западная сторона могла бы определить объект и сосредоточить там все силы ПВО, а российские военные нанесут по этому объекту удар «Орешником», «и посмотрим, что будет», предложил президент.

Ранее российский лидер заявлял, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км, добавил глава государства.

Путин также отмечал, что комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.