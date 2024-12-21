Чебоксары, 21 декабря, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В Чувашии скончался художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. Ему было 85 лет. Об этом 21 декабря сообщил глава республики Олег Николаев.

Министерство культуры Чувашской Республики

«20 декабря ушёл из жизни бессменный художественный руководитель Чувашского государственного академического драматического театра им. К. В. Иванова, народный артист СССР, почётный гражданин Чувашской Республики Валерий Николаевич Яковлев», ― написал Николаев в Telegram-канале.

Глава республики отметил неоценимый вклад Яковлева в развитие культуры Чувашии, а также его профессионализм, который стал примером для многих поколений актёров.

«Валерий Николаевич <…> был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была посвящена служению культуре. Его талант, энергия и безграничная преданность театру оставили неизгладимый след в сердцах всех, кто имел счастье работать с ним и быть его зрителем», ― подчеркнул глава региона.

Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Окончил актёрский и режиссёрский факультеты ГИТИС. Творческую деятельность начал в 1961 году актёром Чувашского академического драмтеатра. С 1967 года ― режиссёр-постановщик театра. В 1979 году стал главным режиссёром, а с 1990 года занял пост художественного руководителя.

Яковлев награждён орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, он ― лауреат премии правительства России им. Ф. Г. Волкова, Госпремии РФ в области литературы и искусства, а также обладатель театральной премии «Золотая маска».