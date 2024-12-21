Будапешт, 21 декабря, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Вопрос отправки миротворческого контингента на территорию Украины можно будет поднимать только после установления перемирия и достижения соглашения между сторонами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry

«Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и всё, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Сийярто также добавил, что на данный момент невозможно принять решение об отправке миротворцев.

Как передавало ИА Регнум, пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в конце ноября информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

Венгрия не поддержит отправку военных советников из стран Евросоюза в зону украинского конфликта, какие бы цели они ни преследовали, из-за риска эскалации, заявил 16 декабря Сийярто. В Будапеште считают чрезвычайно рискованной отправку на Украину военных из европейских стран с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы, пояснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.