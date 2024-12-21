Казань, 21 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. По предварительным данным, погибших и пострадавших при налёте беспилотников на Татарстан нет, сообщили 21 декабря журналистам в пресс-службе главы республики.

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«По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По данным властей, на текущий момент зафиксировано восемь атак БПЛА. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один — промышленное предприятие. Восьмой беспилотник сбили над рекой.

На промышленных предприятиях эвакуировали и направили в укрытие рабочие смены, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, Казань подверглась атаке беспилотников. В мэрии сообщили, что после налёта в домах Советского, Кировского и Приволжского районов вспыхнули пожары. Жителей повреждённых домов эвакуировали, кроме того, частичную эвакуацию провели в школах.