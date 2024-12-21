Казань, 21 декабря, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В Казани после атаки беспилотников по жилым домам организовали оперативный штаб. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главы Татарстана

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«На месте развернут штаб», — говорится в сообщении властей.

Также развернуты пункты временного размещения для эвакуированных жителей, в них организовали горячее питание.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 декабря сбили над Татарстаном украинский беспилотник самолётного типа. Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны около 07:50 мск.

В пресс-службе мэрии заявили, что Казань подверглась атаке беспилотников, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары. Дома загорелись в Советском, Кировском и Приволжском районах.

На местах ЧП, в том числе в многоэтажном жилищном комплексе «Лазурные небеса», работают экстренные службы, туда приехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Также на место атаки БПЛА прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

На фоне атаки дронов аэропорт Казани ограничил приём и отправку рейсов. Как пояснил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, такое решение принято для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Также в городе включили систему оповещения для граждан.