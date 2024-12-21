Казань, 21 декабря, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место атаки БПЛА по жилым домам в Казани, сообщили 21 декабря в пресс-службе главы региона.

Andrey Titov/Global Look Press

«Рустам Минниханов на месте, штаб докладывает ему оперативную информацию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жителей домов эвакуировали, для них подготовят места временного размещения и горячее питание.

Ранее в мэрии Казани сообщили о пожарах, которые вспыхнули в трёх районах города — Советском, Кировском и Приволжском — после атаки дронов.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны РФ, около 07:50 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Татарстана.

Экстренные службы прибыли в ЖК «Лазурные небеса» в Казани, где после попадания БПЛА возникло задымление.