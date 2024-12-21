Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Семь объектов социальной инфраструктуры и несколько жилых домов повреждены в Рыльске в результате ракетной атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 21 декабря в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В результате атаки ВСУ пострадали семь объектов социальной инфраструктуры… и два нежилых здания (шиномонтаж и пункты выдачи заказов с маркетплейсов), также офисные помещения, гостиничный комплекс, несколько многоэтажных жилых домов», — написал Хинштейн.

Он уточнил, что повреждения получили здание Дома культуры, учебный корпус областного колледжа имени Гранина, учебный корпус школы № 1, два корпуса Рыльского авиационного колледжа, учебный жилой корпус, здания ЗАГС и физкультурно-оздоровительного комплекса. В учебном жилом корпусе был пожар, который локализовали. Кроме того, по предварительным данным, сгорели 15 автомобилей.

новость дополняется