Лондон, 21 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. На авиабазах ВВС США в Великобритании не смогли справиться с беспилотниками, которые обнаружили над ними в ноябре. Об этом написала газета The Times.

U.S. Army Corps of Engineers Norfolk Военно-морская база в Норфолке, США

Американские военные, по данным издания, до сих пор не располагают информацией о том, кто мог стоять за запуском беспилотников. Также не удалось перехватить управление над хотя бы одним из них либо заглушить их сигнал.

В военных структурах США и Великобритании предположили, что беспилотники могла запустить недружественная страна, но доказательств этому нет.

Неопознанные дроны в период с 20 по 26 ноября наблюдали над базами Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтуэлл в Норфолке и Фэйрфорд в Глостершире.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон перебросил в Европу разведывательный самолёт Boeing RC-135U для наблюдения за действиями России. Воздушное судно вылетело с базы ВВС США Оффатт, 18 августа борт прибыл на авиабазу Милденхолл в Британии. Через два дня самолёт пролетал над прибалтийскими странами возле российских границ.

Неопознанные беспилотники 14 декабря на час парализовали работу международного аэропорта Стюарт в американском штате Нью-Йорк. Из-за дронов службы воздушной гавани были вынуждены закрыть взлётно-посадочные полосы. Власти штата призвали Конгресс США принять законопроект о борьбе с использованием беспилотников на местном уровне.