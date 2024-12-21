Шольц резко отреагировал на призыв Дуды конфисковать российские активы
FT: Шольц резко отреагировал на призыв Дуды конфисковать российские активы
Берлин, 21 декабря, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды замороженные в Европе российские активы конфисковать, потратить и в том числе направить Киеву. Речь идёт о сумме почти в 260 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Вы не осознаёте, как это может отразиться на стабильности наших финансовых рынков», — резко отреагировал Шольц, тем самым вызвав обеспокоенность у присутствующих лидеров других стран.
Как аргумент канцлер добавил, что Польша евро даже не использует. У поляков национальная валюта — польский злотый.
США и Великобритания, которые не входят в зону евро, поддержали идею Дуды, в то время как Германия, Франция и Италия, использующие евро, выступили против.
Как сообщало ИА Регнум, странам Европейского союза следует тщательно обдумать варианты конфискации замороженных активов ЦБ России, ведь это может нарушить международное право и повлиять на евро, посоветовал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он уточнил, что некоторые европейские страны, включая Германию, Бельгию и Люксембург, опасаются изымать российские активы, потому что такого рода решение может нарушить суверенитет государства, а также повлиять на евро как резервную валюту и на финансовую стабильность Европы в целом.
17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро из замороженных российских активов.