Берлин, 21 декабря, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально выразил недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды замороженные в Европе российские активы конфисковать, потратить и в том числе направить Киеву. Речь идёт о сумме почти в 260 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Шольц. Промышленность. Евро. Германия

«Вы не осознаёте, как это может отразиться на стабильности наших финансовых рынков», — резко отреагировал Шольц, тем самым вызвав обеспокоенность у присутствующих лидеров других стран.

Как аргумент канцлер добавил, что Польша евро даже не использует. У поляков национальная валюта — польский злотый.

США и Великобритания, которые не входят в зону евро, поддержали идею Дуды, в то время как Германия, Франция и Италия, использующие евро, выступили против.

Как сообщало ИА Регнум, странам Европейского союза следует тщательно обдумать варианты конфискации замороженных активов ЦБ России, ведь это может нарушить международное право и повлиять на евро, посоветовал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он уточнил, что некоторые европейские страны, включая Германию, Бельгию и Люксембург, опасаются изымать российские активы, потому что такого рода решение может нарушить суверенитет государства, а также повлиять на евро как резервную валюту и на финансовую стабильность Европы в целом.

17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро из замороженных российских активов.