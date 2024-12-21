Киев, 21 декабря, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в попытке подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо опозорился на весь мир. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

«Речь могла идти не о деньгах из российских активов, а просто о деньгах, которые он мог привезти в чемодане. Очередной позор на весь мир!» — возмутился нардеп в Telegram-канале.

Фицо наотрез отказался от взятки Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Роберт Фицо признался, что на переговорах в Брюсселе в кулуарах Зеленский пытался за согласие со вступлением Украины в НАТО подкупить его за 500 млн евро из замороженных российских активов.

Зеленский в кулуарах завёл с Фицо разговор о газе и спросил, голосовал бы политик за членство Украины в НАТО.

В вопросе о принятии Украины в альянс нет консенсуса среди стран, решение будет принимать избранный президент США Дональд Трамп, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер 18 декабря. По его мнению, приглашение Украины в НАТО маловероятно до окончания активной фазы конфликта.