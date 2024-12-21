Вашингтон, 21 декабря, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен продолжить вооружать не только НАТО, но и оказывать помощь Киеву. Об этом 20 декабря написала газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что политик планирует ужесточить требования — европейским чиновникам донесли, что Трамп потребует от государств-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, при этом продолжит оказывать военную помощь поддержку киевскому режиму.

Авторы FT уточнили, что несмотря на изменение взглядов, Дональд Трамп по-прежнему выступает против вступления Украины в НАТО, и хочет прекращения огня в зоне конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября агентство Bloomberg отмечало, что руководство НАТО может потребовать роста расходов на военные цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП. Приоритетом будет увеличение количества средств противовоздушной обороны, наступательных вооружений и сил ядерного сдерживания.

Дональд Трамп 8 декабря назвал ключевым условием дальнейшего участия США в НАТО выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Он добавил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство своей страны в альянсе.

Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Республиканец подчеркнул, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями.