Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Распространяемая в соцсетях информация о попадании нескольких ракет ВСУ в детскую больницу города Рыльска не соответствует действительности. С опровержением 21 декабря выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

«Это ложь! В Рыльске нет отдельной детской больницы», — подчеркнул он в Telegram-канале.

По словам Хинштейн, дети проходят лечение в другой больнице, которую ракетные удары обошли стороной.

Все стационарные отделения Рыльской центральной райбольницы работают в усиленном режиме. Пострадавших среди пациентов и медперсонала нет, добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. В результате ракетного удара ВСУ пострадали мирные жители. Также повреждения получили социальные объекты. Целями атаки ВСУ стали Дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть.

Во время атаки ВСУ по Рыльску российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS, уточнил Александр Хинштейн. Позже он распространил предварительную информацию, согласно которой при атаке украинских сил погибли шесть человек, включая одного ребёнка.

СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску, заявил 20 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине.

В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвратить жертвы среди населения.