Москва, 21 декабря, 2024, 03:37 — ИА Регнум. После удара украинских военных по городу Рыльску в Курской области в Организации Объединённых Наций (ООН) призвали к предотвращению жертв среди населения. Об этом 20 декабря заявил заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Мы хотим, чтобы все стороны приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом», — прокомментировал он «Известиям».

ВСУ неоднократно в течение дня, 20 декабря, вели обстрел курского города Рыльск.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов заявил о ракетной атаке ВСУ по городу Рыльску. Было зафиксировано около 15 прилётов. В результате пострадали мирные жители. Также повреждения получили социальные объекты. Целями атаки ВСУ стали Дом культуры, стадион, педагогический колледж, школа и пожарная часть.

Во время атаки ВСУ по Рыльску российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS, уточнил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Позже он распространил предварительную информацию, согласно которой при атаке украинских сил погибли шесть человек, включая одного ребёнка.

В связи с этой атакой СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску, заявил 20 декабря постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине.