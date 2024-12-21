Москва, 21 декабря, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Супруга президента Сирии Башара Асада, который сложил полномочия, за несколько недель до событий в стране начала проходить курс лечения от рецидива рака в Москве. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Ricardo Stuckert / Agência Brasil Башар и Асма Асады

Асад прилетел после разгрома в Сирии в Москву, где встретился с супругой Асмой, сыном и дочерью, а также с родителями Асмы.

Жене Асада 49 лет. Она родилась в Лондоне, имеет два гражданства. Семья родом из сирийского города Хомс. Отец — кардиолог, а мать — дипломат. Асма в 2000 году уехала в Сирию, где и встретилась с будущим мужем.

В мае 2024 года у Асмы Асад обнаружили острый миелоидный лейкоз, восемь лет назад у неё обнаружили рак груди на ранней стадии. Первая леди лечилась в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль, через несколько месяцев Асма сообщила, что здорова.

В Москве Асма Асад вновь начала лечение.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 9 декабря она атаковала объекты сирийской армии в Дамаске и Латакии. 10 декабря в ходе удара по авиабазам были уничтожены вертолёты и истребители. 10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки приблизились на 21 км к Дамаску.