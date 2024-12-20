Магдебург, Германия, 21 декабря, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Полиция в Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт) пока не располагает сведениями о том, что при теракте 20 декабря могли пострадать граждане РФ. Об этом сообщили журналистам в российском посольстве в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

«У полиции никакой информации о пострадавших россиянах пока нет», — пояснили дипломаты.

При этом в больницах Магдебурга посольству РФ отказались предоставить информацию о пострадавших россиянах со ссылкой на запрет обнародования личных данных пациентов.

Диаспоре российских соотечественников Магдебурга также неизвестно о пострадавших россиянах, добавили представители дипмиссии.

Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

Как передавало ИА Регнум, посольство России в Германии устанавливает возможное наличие соотечественников среди пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей во время рождественской ярмарки в Магдебурге, где пострадали до 80 человек.

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил, что в результате теракта по официальным данным погибли два человека. СМИ писали об 11 жертвах теракта.

Видео задержания водителя автомобиля, который въехал в толпу, попало в Сеть. Речь идёт о мужчине из Саудовской Аравии 1974 года рождения.