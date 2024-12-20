Стокгольм, 21 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Представитель компании Transliq AG, которая выступает в качестве временного управляющего оператора газопровода «Северный поток — 2», Роберт Бехлер сообщил, что ожидаемые затраты на ремонт газопровода составляют 633 млн евро.

ИА Регнум Северный поток

По заверениям представителя компании, газопровод полностью функционирует, и сформированы резервы для покрытия ожидаемых расходов на ремонт в размере 633 млн евро.

«Эти расходы находятся на верхней границе наших ожиданий и основываются на будущем использовании трубопровода, а не на его выводе из эксплуатации», — пояснил Бехлер в ходе судебного заседания, где рассматривался вопрос о реструктуризации долга Nord Stream 2 AG.

На вопрос судьи о реалистичности оценки Transliq относительно использования газопровода, он аргументировал прогнозами о высоком спросе на энергоносители в Европе.

«Транспортные расходы через газопровод (Nord Stream 2 AG) относительно низки. Исходя из того, что геополитическая ситуация стабилизируется и потребность в энергии сохранится, основана и оценка газопровода», — уточнил представитель компании.

Судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода «Северный поток 2» (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам, состоялось в швейцарском кантоне Цуг 20 декабря.

По словам судьи, решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января. Если соглашение с кредиторами будет достигнуто, то процедуры банкротства компании можно будет избежать.

Как сообщало ИА Регнум, оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG увеличила требования к страховщикам, повысив их сумму в 1,4 раза — до 574 млн евро.

После того как через два года после теракта, в начале сентября 2024 года, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин сделает всё, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» ничего не было утаено и чтобы ответственные были наказаны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы германские власти делились с Москвой имеющейся информацией.

Обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2» были подорваны в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что подобную диверсию невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он подчеркнул, что подрыв был организован американскими спецслужбами.