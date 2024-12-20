Рыльск, Курская область, 21 декабря, 2024, 01:12 — ИА Регнум. В городе Рыльске Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ была приостановлена подача тепла в 88 жилых домах. Об этом 21 декабря сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Одна из главных текущих задач — восстановление подачи тепла. Из-за повреждения теплотрассы без отопления временно осталось 88 жилых домов. На месте работают ремонтные бригады, в том числе экстренно прибывшие из Курска. Привлечена вся необходимая техника. Специалисты обещают восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным — в течении завтрашнего дня», — отметил Хинштейн в Telegram-канале.

Он добавил, что для обогрева людей в Рыльск доставили обогреватели. Их будут выдавать по заявкам жителей. Одновременно ведётся обход квартир. Уже временно затянули плёнкой 65 из 68 окон в домах, которые выбило взрывной волной. Затем их закроют фанерой и в ближайшие дни все окна полностью восстановят, заверил врио губернатора.

Кроме того, в нескольких домах из-за повреждения газовой трубы, на которую обрушилась стена, прервано газоснабжение. После завершения работы сапёров начнутся разбор завалов и ремонтные работы, заключил Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря украинские войска атаковали ракетами курский город Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. В результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты, подтвердил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по Рыльску. Хинштейн рассказал, что ВСУ использовали для атаки РСЗО HIMARS. По предварительным данным, в результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок, уточнил врио губернатора. Повреждения получили гражданские объекты инфраструктуры, включая Дом культуры, здание начальной школы №1, здание ЗАГС и несколько многоквартирных домов.

После удара ВСУ по Рыльску за медицинской помощью обратилось девять человек, в том числе беременная женщина, сообщил врио главы Курской области.