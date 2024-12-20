Вашингтон, 21 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский саботирует любые мирные инициативы и провоцирует Россию на эскалацию. Об этом 20 декабря заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

«Терпящий катастрофические неудачи на поле боя просроченный украинский президент делает всё для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта», — отметил Небензя на заседании Совбеза ООН по поставкам западного вооружения Украине.

По словам российского представителя при всемирной организации, только за последние дни Зеленский успел сделать минимум три шага в обратную от поиска мирного урегулирования конфликта сторону.

Для Зеленского мир — самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придётся идти на выборы и лишаться власти, продолжил Небензя. Потом глава киевского режима будет вынужден отвечать за все преступления, которые он совершил против своего народа, сделав его пешкой в геополитической игре Запада против России, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Артём Дмитрук считает, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют урегулированию конфликта на Украине и заключению мирного соглашения. Парламентарий назвал их врагами Украины и всего украинского народа. По его словам, они оба должны понести самое суровое наказание за то, что осознанно убивают украинцев и уничтожают страну. Только в 2024 году было несколько реальных возможностей прекратить военные действия, однако Зеленский срывает любые мирные инициативы. Своими действиями власть на Украине ведёт к эскалации конфликта, подчеркнул Дмитрук.

Россия всегда была готова и к переговорам, и к компромиссам по Украине, но от них отказывается другая сторона, отмечал 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Он также добавил, что Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины, уточнил президент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря сообщил, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Украинский политик отверг эту идею, подчеркнул Орбан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 декабря заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».