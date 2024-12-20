Москва, 20 декабря, 2024, 23:47 — ИА Регнум. WhatsApp, Skype и ещё десять мессенджеров принудительно внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора 19 декабря. Таким образом, все эти сервисы обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать её правоохранителям.

Silas Stein/Global Look Press

В реестр можно попасть добровольно или принудительно. ОРИ формально может быть признан любой сайт, на котором общаются между собой пользователи.

В реестр Роскомнадзора попали также мессенджеры: Wire, Element, KakaoTalk, Session, Crypviser, DUST и ещё четыре. Большинство из них — анонимные зашифрованные мессенджеры.

Отмечается, что по закону до шести месяцев должны храниться сообщения интернет-пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в Роскомнадзоре заявили, что доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с ИА Регнум. Депутат также сообщил, что распространение запрещённого контента в мессенджере не регулируется, а крупные штрафы за нарушения копятся уже более двух лет.

Иностранные спецслужбы могут использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.