Вашингтон, 20 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиться увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Об этом он через своих представителей оповестил ряд европейских чиновников, передаёт 20 декабря газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновника, что новый президент США потребует от стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП», — уточнили в статье.

При этом источники издания отметили, что Трамп может согласиться на увеличение показателя с текущих 2% до 3,5%. Вероятно, на саммите НАТО в Гааге в июне 2025 года речь пойдёт о 3% или более, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября агентство Bloomberg отмечало, что руководство НАТО может ввести цели по числу производимых блоком вооружений, что может потребовать роста расходов на эти цели у каждой из стран — членов альянса до 3% ВВП. Приоритетом будет увеличение количества средств противовоздушной обороны, наступательных вооружений и сил ядерного сдерживания.

Дональд Трамп 8 декабря назвал ключевым условием дальнейшего участия США в НАТО выполнение союзниками своих финансовых обязательств. Он добавил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство сохранить членство своей страны в альянсе.