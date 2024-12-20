Москва, 20 декабря, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» прошла торжественная церемония вручения наград лауреатам национальной премии в области будущих технологий «Вызов», сообщила ИА Регнум пресс-служба фонда «Вызов».

Пресс-служба Фонда «Вызов»

В 2024 году учёных награждали в пяти номинациях, одна была российской и четыре международными. Победителям в каждой категории выделили денежную премию в размере 11 млн рублей за достижения, способные в ближайшем времени ощутимо изменить жизнь людей.

В 2024 году на участие в конкурсе поступило около 600 заявок от кандидатов из 33 стран.

В категории «Перспектива» победу одержал заведующий лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН Леонид Ферштат. Его наградили «за передовые исследования в области создания органических функциональных материалов многоцелевого назначения на основе высокоазотных молекулярных архитектур».

В номинации «Инженерное решение» победителем стал заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета Сергей Таскаев. Он разработал компактный ускорительный источник нейтронов, пригодный для широкого круга исследований, в том числе для нейтронозахватной терапии.

В номинации «Прорыв» премии удостоили заведующего кафедрой электрохимии Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Евгения Антипова и директора Центра энергетических технологий Сколковского института науки и технологий Артёма Абакумова. Они работали над фундаментальными и практическими основами разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения.

В номинации «Учёный года» победителем стал Валерий Тучин. Его наградили за вклад в создание метода функциональной магнитно-резонансной томографии и введение его в повседневную научную и клиническую практику для исследования активности мозга человека.

В международной номинации Discovery («Открытие») победителем стал директор Международного центра исследований мозга приматов Никос Логотетис, создавший метод функциональной магнитно-резонансной томографии.