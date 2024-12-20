Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Женщина на девятом месяце беременности пострадала при ракетном ударе ВСУ по Рыльску, сообщил в пятницу, 20 декабря, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По уточнённым данным, после атаки ВСУ за медицинской помощью обратилось девять человек, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Пять из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — сообщил врио губернатора.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ атаковали город Рыльск ракетами. Было зафиксировано около 15 прилётов. Пострадали мирные жители, получили повреждения социальные объекты, отметил Белоусов.

Все оперативные и аварийные службы находятся на месте удара, но их работе мешают новые обстрелы, сообщал Хинштейн. Он отметил, что ВСУ целенаправленно ударили по мирным объектам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по Рыльску. Хинштейн рассказал, что ВСУ использовали для атаки РСЗО HIMARS. По предварительным данным, в результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок, сообщил врио губернатора. Повреждения получили гражданские объекты инфраструктуры, включая Дом культуры, здание начальной школы №1, здание ЗАГС и несколько многоквартирных домов.