Астана, 20 декабря, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Две столицы Казахстана — Астана и Алма-Ата — конкурируют в пышности новогоднего убранства. В Астане на зимнее оформление выделено 696,7 млн тенге. Алма-Ата, которая носит неформальный титул южной столицы, потратит 800 млн тенге. Ближайший к лидерам Шымкент со своими 80,6 млн идёт уже с большим отрывом от ключевых игроков праздничного бюджета.

Акимат города Астана

У Астаны имеются некоторые преимущества перед Алма-Атой в силу климатических и архитектурных особенностей. В столице республики холоднее, поскольку она географически почти на тысячу километров севернее. Из-за этого многие элементы новогодней инфраструктуры имеют природный характер. Ещё в Астане много просторных площадей, особенно на левом берегу Ишима. Этот район столичных новостроек изначально задумывался с имиджевым и туристическим прицелом, поэтому большие новогодние ёлки смотрятся одновременно органично и празднично.

В Алма-Ате нет ярко выраженного центра города, поэтому праздничная иллюминация, новогодние скульптуры, мишура и инсталляции размещены по всему городу. Благодаря тому, что во многих новостройках южной столицы акцент сделан на масштабное остекление, стоящие в квартирах украшенные ёлки/сосны, а также всевозможные гирлянды и стилизованные снежинки, — особенно в ночное время — становятся как бы общественно-частным достоянием, которое могут наблюдать водители машин и прохожие.

Под Новый год ассортимент цитрусовых в Казахстане заметно расширяется, и сами площади, отведенные под такую продукцию на точках торговцев зеленью, заметно увеличиваются. Намного больше становится ананасов. Социологи такой феномен называют включенными ностальгическими кодами, а специалисты в сфере питания — вкусовыми привычками.

Своеобразными фронт-офисами по встрече Нового года стандартно выступают торгово-развлекательные центры. Здесь ёлки, гирлянды, олени, медведи, зайцы, белки, Деды Морозы и Снегурочки приобретают индустриальные масштабы и новомодный дизайн.

Хотя в предновогоднем украшении конкретных объектов масса специфики, но в Алма-Ате, например, аптеки в новогоднем оформлении обходят пункты обмена валюты. Правда, аптек в мегаполисе объективно больше, поэтому срабатывает ещё и закон перехода количественных изменений в качественные.

Витрины и прилавки как больших торговых сетей, так и магазинов у дома завалены специальными новогодними наборами сладостей. В городах сформировался платежеспособный спрос на уже готовые съедобные праздничные подарки. При этом любители традиций не пропали, такие люди сами ходят по продовольственным магазинам и кондитерским, где формируют «авторские» наборы в подарок родным и близким.

В Астане и Алма-Ате началась пора новогодних корпоративов. Всё время в пригодных для таких мероприятий ресторанах, кафе, боулингах, ночных клубах и барах уже четко расписано, базовое меню и позиции по алкоголю согласованы.

Под визуальные и гастрономические изменения подстраивается концертная программа. В Казахстане давно сложился специальный формат «новогоднего спектакля», «новогоднего шоу», «семейного новогоднего шоу», «новогоднего концерта», «большого новогоднего концерта». Нынешний сезон не будет исключением. В кинотеатрах, например, можно посмотреть фильм «Баба Яга спасает Новый год» или анимацию «Маша и Медведь в кино: парк чудес».

Цирк на новогодний период переносит свои представления на лед. В южной столице состоятся выступления московского цирка Никулина на льду. В Астане интерактивный музей-театр «Сказкин дом» показывает «Историю Снеговика» с подарками от самого Деда Мороза. В другом месте столицы — новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева».

Особенностью передачи эстафеты от 2024-го года 2025-му стала массовая постановка в театрах Казахстана балета «Щелкунчик» разнообразными творческими коллективами.