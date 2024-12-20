Донецк, 20 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Решение Совета улемов (учёных-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России о разрешении многожёнства противоречит Конституции России, заявил в пятницу, 20 декабря, полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Hindustan Times/Global Look Press

Любая организация, представители которой делают громкие высказывания, прямо противоречащие Конституции, должна автоматически прекращать существование, сказал Пинчук в интервью «Ленте новостей ДНР».

«К ним (таким высказываниям. — Прим. ред.) относится и заявление о допустимости многожёнства в России. Если вы считаете, что ваше представление о религиозных аспектах выше, чем Конституция, то в этой стране вам просто делать нечего», — заявил Пинчук.

Эксперт также отметил, что мусульманские организации России призваны содействовать профилактике экстремизма, однако ни об одном факте, к примеру, вскрытия подготовки терактов Духовным управлением мусульман не сообщалось. Также ничего не сообщалось и о том, что подобные структуры участвуют в продвижении интересов России в Сирии, Турции или Иране, сказал Пинчук.

В свою очередь исламовед Роман Силантьев в обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее отметил, что данные структуры чаще иных мусульманских организаций фигурируют в криминальной хронике и резонансных скандалах, напомнили авторы.

Муфтий Равиль Гайнутдин выступал с заявлением, что русские «спились и не могут работать», а приехавшие в РФ иностранцы дисциплинированы и трудолюбивы, отмечал Силантьев. Кроме того, ДУМ регулярно высказывается в поддержку экстремистских и террористических сект и движений, заявлял эксперт.

«Только летом 2024 году сотрудниками ФСБ были задержаны три имама ДУМ, которые отправили в «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти 30 человек. По разным подсчётам, уже 41 духовный лидер Совета муфтиев — ДУМ РФ пополнил ряды экстремистов и террористов. Вышеизложенных фактов достаточно для того, что признать тандем Совет муфтиев России — ДУМ РФ экстремистской организацией», — сказал Силантьев.

Как передавало ИА Регнум, в ДУМ ранее пояснили, что фетва о многожёнстве касается никаха — религиозного брака, который не признаётся Российским государством и не влечёт правовых последствий. При этом представители организации отмечали, что закон, легализующий многожёнство в России, позволил бы решить целый ряд семейных и социальных проблем — в частности, положительно повлиял бы на ситуацию с демографией, связанную с превышением численности женщин над количеством мужчин.

Муфтий Москвы, зампред ДУМ Ильдар Аляутдинов ранее раскритиковал инициативу о запрете на ношение никаба в России, предложенную главой СПЧ Валерием Фадеевым. Мусульманские эксперты в свою очередь осудили слова Аляутдинова, отметив, что никаб не имеет отношения к религии, но затрудняет идентификацию личности, что необходимо для обеспечения общественной безопасности.