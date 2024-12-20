Москва, 20 декабря, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список, где разрешат семейную ипотеку на вторичное жильё. Об этом заявил 20 декабря заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он пояснил, что такое решение связано с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге строится много жилой недвижимости.

«[Мера будет действовать] в городах и населённых пунктах, где либо жильё не строится, либо его строится мало», — уточнил вице-премьер.

Хуснуллин также отметил, что распространение семейной ипотеки на вторичную недвижимость не должно влиять на ввод новых жилых зданий.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, подчеркнул, что лимитов на выдачу со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Он заверил, что программы льготных семейной и сельскохозяйственной ипотек сохранятся.

20 декабря Путин в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, отметил, что семейная ипотека под 6% должна быть сохранена «без всяких изъятий». Глава государства также призвал распространить такую программу на вторичный рынок.

В начале декабря министр финансов РФ Антон Силуанов проинформировал, что проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в 2025 году не будет. Он добавил, что трудности ранее возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки, и требовалось найти дополнительные ресурсы.