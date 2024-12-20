Москва, 20 декабря, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Решение Центрального банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% стало неожиданным, так как инфляция была существенно выше целевого показателя, заявил экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

20 декабря состоялось очередное заседание совета директоров Банка России. В рамках встречи было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых.

«Решение Центрального банка достаточно неожиданным для меня как для эксперта, поскольку было определённое ожидание, что Центральный банк повысит ключевую ставку как минимум на один или два процентных пункта»,— сообщил Щербаченко.

По словам эксперта, многие ожидали повышения ключевой ставки, так как годовая инфляция, на 16 декабря, составляет 9,5%, что существенно выше целевого показателя. А также Щербаченко обратил внимание на то, что топ десяти крупных банков ещё неделю назад повысили свои ставки по депозитам, ожидая очередное повышение ключевой ставки.

«Центральный банк, оставляя ключевую ставку без изменений, отразил в своём решении то, что достаточно жёстко повысил ключевую ставку в октябре, и рост процентных ставок, и снижение кредитной активности создают условия для дезинфляции и возвращения инфляции к целевому значению. Несмотря на текущий уровень цен и высокий спрос»,— рассказал эксперт.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания заявила, что сохранение ставки на низких уровнях привело бы к инфляции выше 20%. Экономист напомнил и о других положительных моментах, к которым привело повышение ставки. Среди таких отмечается рост количества денежных средств граждан на депозитах в банках. А также улучшение кредитной ситуации, так как люди стали совершать крупные покупки на свои отложенные деньги.

Эксперт также поделился мнением по поводу будущего ключевой ставки. На его взгляд, в рамках ближайшего заседания будет всё-таки рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки до 22–23%. При этом говорить о снижении ключевой ставки точно рано, считает экономист.

«На данный момент говорить о снижении достаточно рано. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим всё-таки ставку выше. Ну, конечно, если инфляционные риски останутся»,— заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил, что есть шанс сохранения ключевой ставки на уровне в 21%. При этом он заметил, что в ЦБ дают жёсткие сигналы о том, что ключевая ставка не будет снижаться, а, возможно, наоборот, будет расти.

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. При этом 20 декабря Набиуллина заявила о том, что совет директоров Банка России на плановом заседании по ставке в феврале 2025 года будет выбирать из двух вариантов — сохранение нынешнего показателя ставки или его повышение.