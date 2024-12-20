Москва, 20 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Россия 20 декабря поднимет на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН тему ракетных ударов по городу Рыльску Курской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Li Muzi/Imago/TASS

«РФ поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов проинформировал, что ВСУ совершили ракетную атаку на Рыльск. Чиновник уточнил, что в результате ударов пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн написал, что во время атаки ВСУ по Рыльску российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Позже он распространил предварительную информацию, согласно которой при атаке украинских сил погибли шесть человек, включая одного ребёнка.

Кроме того, в Центральную районную больницу Рыльска были доставлены десять пострадавших, в том числе подросток. В связи с этой атакой СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).