Ташкент, 20 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Узбекистан обратился в Интерпол, чтобы объявить в международный розыск Бислана Расаева и Шамиля Темирханова. Их имена значатся в категории «Разыскиваемые лица» Интерпола в рамках «Красного уведомления». Как сообщает Газета.ru, разыскиваемые подозреваются в подготовке покушения на бывшего пресс-секретаря президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Комила Алламжонова.

По данным издания, Расаев и Темирханов пересекли границу Узбекистана разными путями: один из них нелегально пересек границу с Киргизией, а другой попал в страну через контрольный пункт «Достлик». Представители следственных органов республики полагают, что подозреваемым было предложено по полтора миллиона долларов за убийства Алламжонова и руководителя Национального агентства перспективных проектов Дмитрия Ли.

Так, Расаеву предъявили обвинения в незаконном пересечении границы и контрабанде. Предполагается, что он участвовал в незаконной перевозке товаров или предметов, которые могли использоваться для подготовки преступления. Также обоих подозревают в незаконном хранении и обороте, а также в несообщении о преступлении и его сокрытие.