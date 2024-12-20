Тамбов, 20 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Производитель мясной продукции группа «Черкизово» пожертвовала 10 млн рублей на создание в селе Гавриловка 2-я Тамбовской области физкультурно-оздоровительного комплекса. За участие в этом проекте компания получила благодарность Минсельхоза на ХХVI всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».

архив администрации Гавриловского округа

Объект был построен в рамках федеральной программы Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий». Строительство комплекса заняло два года.

Новый спортивный объект будет работать для всех местных жителей, которые хотят приобщиться к здоровому образу жизни. В нем оборудованы тренажёрный зал с современным инвентарём и большой спортивный зал для групповых занятий и командных видов спорта. Кроме того, в ходе строительства благоустроили близлежащую территорию. Вокруг комплекса сделали тротуары, установили малые архитектурные формы. В летний период на этой территории предусмотрено озеленение.

У группы «Черкизово» в Гавриловском округе есть свиноводческие и растениеводческие предприятия.

«Группа «Черкизово» стремится реализовывать социальные проекты везде, где живут и работают её сотрудники», — заявил руководитель направления корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития группы «Черкизово» Всеволод Грибченков. Он отметил, что у местных жителей появилось теперь больше возможностей для занятий спортом. «Надеемся, что c новым современным спорткомплексом они будут чувствовать себя в отличной физической форме», — подчеркнул Грибченков.