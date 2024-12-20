Курск, 20 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. По предварительным данным, шесть человек, включая одного ребёнка, погибли в городе Рыльск Курской области в результате ракетной атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 20 декабря врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Максим Захаров/РИА Новости

«В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребёнок», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате обстрела повреждения получили гражданские объекты инфраструктуры, включая Дом культуры, здание начальной школы №1, здание ЗАГС, несколько многоквартирных домов. Также повреждены порядка 15 автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска 20 декабря атаковали ракетами Рыльск, в результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поднимет на заседании Совета Безопасности ООН тему ракетных ударов по городу Рыльск Курской области. По словам главы Рыльского района Андрея Белоусова, было зафиксировано примерно 15 прилётов.

Врио главы Курской области заявил, что ВСУ сознательно били по объектам социального назначения. Он сообщил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте ракетного удара, и пообещал вскоре прибыть в Рыльск.

В связи с этой атакой СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ведомстве уточнили, что в результате ракетной атаки есть и пострадавшие, и погибшие.