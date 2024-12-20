Москва, 20 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в «благополучных странах» хуже, чем в России, несмотря на то, что они прилагают не меньше усилий для поддержки семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Thomas Born/Global Look Press

«В тех же странах Евросоюза или в Азии, в весьма благополучных странах, ситуация не только такая, как у нас по демографии, а хуже во многих странах. Ну, вот в Финляндии коэффициент рождаемости ниже, чем у нас, в Испании, по-моему, ниже, в Японии ниже, в Южной Корее вообще 0,7 — вот настоящие вымирание. А если проанализировать, что там делается с точки зрения поддержки семей, мы обнаружим с вами, что там делается, я, честно говоря, не проверял, но уверен, что не меньше», — отметил российский лидер.

Путин также заявил, что показатели рождаемости, в первую очередь, связаны с крепкими семейными традициями, а не с высоким уровнем дохода, приведя в пример Чеченскую Республику и Республику Тыву.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российский лидер подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Это решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране.

19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал всех руководителей регионов начинать и заканчивать рабочий день вопросами, связанными с демографией. Он подчеркнул, что это вызов для многих государств мира, в том числе и для России.

Президент отметил, что в стране делается немало для увеличения демографических показателей, но этого недостаточно. Только о двух регионах, Чечне и Тыве, можно сказать, что там с демографией всё в порядке.