Курск, 20 декабря, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Здания Дома культуры, школы, педагогического колледжа и других социальных объектов получили сильные повреждения в результате атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Рыльск в Курской области. Об этом 20 декабря сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Антон Вергун/РИА Новости

«Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн также добавил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Противник намерено выбирает мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры в качестве целей для ударов, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска 20 декабря атаковали ракетами Рыльск, в результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. По словам главы Рыльского района Андрея Белоусова, было зафиксировано примерно 15 прилётов.

По предварительным данным, шесть человек, включая ребёнка, погибли в городе Рыльск в результате ракетной атаки со стороны ВСУ. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребёнок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поднимет на заседании Совета безопасности ООН тему ракетных ударов по городу Рыльск Курской области. В связи с указанной атакой Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).