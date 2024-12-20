Москва, 20 декабря, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин попросил депутатов Госдумы проанализировать содержание видеоигр и принять соответствующие решения совместно с правительством России. Об этом он 20 декабря заявил на заседании Госсовета, посвящённого поддержке семей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На мероприятии подняли вопрос об опасном контенте в видеоиграх и их использовании как инструмента пропаганды в отношении детей.

«Я бы попросил прежде всего депутатов Государственной думы подумать, проанализировать и сделать предложение, а потом вместе с правительством принять соответствующее решение», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин заметил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и не «квасной патриотизм». Он подчеркнул, что самое важное в этой сфере — это не деньги.

В августе 2023 года Путин поручил правительству РФ подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр отечественных разработчиков.

В мае 2024 года президент России утвердил задачи госполитики в сфере исторического просвещения, в которые были включены госзаказ на историческое кино и литературу, контроль за содержанием компьютерных игр и поддержка борьбы с фальсификацией истории. Глава государства поручил исключить из видеоигр искажение исторических событий.