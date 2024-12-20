Москва, 20 декабря, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Русскому миру сегодня объявлена война, заявил в пятницу, 20 декабря, президент Владимир Путин.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что Русскому миру объявлена война. Так оно и есть», — сказал Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.

Ранее в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент заявил, что США и коллективный Запад своими действиями толкают Россию к красной черте, на что страна не может не отвечать. США, которые для себя не приемлют никаких правил, ведут гибридную войну против России и других неугодных стран, отметил Путин.

Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее отмечал, что Запад, уверенный в том, что Москва не станет отвечать на его безответственные действия по поддержке Киева, фактически ведёт прямую войну против России.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре президент РФ отмечал, что народ России консолидировался, осознав, что именно пытаются сделать со страной её геополитические противники. Граждане осознали, что Россия не может существовать в подчинённом или полуподчинённом состоянии, подчеркнул Путин.

Суверенное мировоззрение необходимо для определения успешного будущего России, отмечал президент. Народ России не раз это доказывал, созидая великую державу, открывая человечеству дорогу к звёздам, обеспечивая лидерство страны в использовании мирного атома, совершая грандиозные научные и географические открытия, заявлял Путин.