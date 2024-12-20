Москва, 20 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил поощрять компании за единовременные выплаты при рождении ребёнка за счёт того, что необлагаемая налогом сумма этих выплат будет увеличена до 1 млн рублей. Об этом президент заявил на заседании Госсовета в Кремле.

Олег Елков/ТАСС

«Ответственный бизнес уже помогает демографической политике и заботится о здоровье сотрудников, учитывая членов их семей, предоставляя социальные пакеты. Ряд компаний пошёл дальше — и выплачивают сотрудникам при рождении ребёнка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный зрелый подход нужно, безусловно, поддерживать и поощрять», — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что в настоящее время единовременные выплаты на сумму до 50 тыс. рублей освобождаются от уплаты налога, однако президент предложил увеличить эту сумму в 20 раз.

Также глава государства уточнил, что такие подходы бизнеса уже стали практикой в нескольких регионах России и предложил даже составить рейтинг компаний, которые наиболее активно участвуют в решении демографических проблем страны.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российский лидер подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Это решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране.

В январе Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ закрепляет статус многодетной семьи. Многодетной считается семья с тремя и более детьми. Путин заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным.

Ранее по поручению Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% была продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.