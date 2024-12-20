Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. ВСУ продолжают атаки на Рыльск, и это осложняет работу оперативных служб, сообщил в пятницу, 20 декабря, врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Ранее 20 декабря глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ атаковали город Рыльск ракетами. Было зафиксировано около 15 прилётов. Пострадали мирные жители, получили повреждения социальные объекты, отметил Белоусов.

Все оперативные и аварийные службы работают на месте удара, сообщал Хинштейн. Он отметил, что ВСУ целенаправленно ударили по мирным объектам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по Рыльску. В результате этой атаки есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба СК. Хинштейн рассказал, что ВСУ использовали для атаки РСЗО HIMARS.

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