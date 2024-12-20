Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 17:55 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате обстрела украинскими военными города Рыльска в Курской области есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

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«По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В СК уточнили, что точное их количество устанавливается. В сообщении отмечается, что в качестве целей ВСУ выбрали гражданские объекты. В связи с указанной атакой Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Теракт».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов проинформировал, что украинские войска атаковали ракетами Рыльск. Он отмечал, что в результате нападения пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. Глава района добавил, что город подвергся массированному ракетному обстрелу, и было зафиксировано примерно 15 прилётов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что на месте ракетного удара ВСУ по Рыльску работают все оперативные и аварийные службы. Он добавил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.