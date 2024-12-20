Москва, 20 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Единое пособие на детей в России с 1 января 2025 года увеличится на 14,8%. Это произойдёт за счёт роста прожиточного минимума, заявил 20 декабря в ходе заседания Государственного совета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, министр труда и социального развития РФ Антон Котяков.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Единое пособие получает каждый третий ребенок в стране. С 1 января 2025 года за счёт роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%», ― сообщил глава Минтруда.

Он уточнил, что размер максимального пособия на одного ребёнка в среднем превысит 17 тыс. рублей в месяц.

Как передавало ИА Регнум, в июле Котяков сообщил, что ежемесячное единое пособие нуждающимся семьям на детей от рождения до достижения ими 17 лет составляет в среднем по России около 15 тысяч рублей в месяц. По его словам, ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 трлн рублей. Всего с января 2024 года Соцфонд выплачивает единое пособие родителям 10,2 млн детей.

1 ноября глава Минтруда сообщил, что к 2027 году пособие по уходу за ребёнком может вырасти до 97 тыс. рублей. В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году — 83 тыс. рублей.

В 2024 году максимальный размер пособия на ребёнка до 1,5 лет составляет более 49 тыс. рублей.

По данным Минтруда, в 2025 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что средствами маткапитала воспользуются более 1 млн граждан.