Москва, 20 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов в пятницу, 20 декабря, передал вдове начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Золотую Звезду Героя России.

Михаил Климентьев/РИА Новости

Ранее сообщалось, что Кириллову, погибшему в результате теракта в Москве, посмертно присвоили звание Героя России.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали Ахмаджона Курбонова, подозреваемого в совершении теракта. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

ФСБ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства Кириллова и его помощника, сообщили 19 декабря в российском ведомстве. Спецслужбы Узбекистана оказывают всё возможное содействие в расследовании, отмечалось в сообщении.

Кириллова похоронили 20 декабря на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в подмосковных Мытищах. Проститься с генерал-лейтенантом приехали Белоусов и экс-министр обороны, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Новость дополняется.