Москва, 20 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря призвал поддерживать стремление россиян к раннему деторождению.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Ещё одно направление — поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей. Нужно обязательно поддерживать эти стремления», — сказал он в ходе итогового заседания Госсовета в Кремле.

Как отметил глава государства, одна из таких мер поддержки — материнский капитал. Он также добавил, что правительству и дальше необходимо совершенствовать инициативы, которые позволят семьям с разным уровнем доходов ощущать заботу со стороны государства.

Путин заявил, что для успешного решения задач развития страны россиян должно быть намного больше, чем сейчас. В ходе заседания Госсовета президент обратил внимание, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ в январе подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ закрепляет статус многодетной семьи. Многодетной считается семья с тремя и более детьми. Путин заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным.

В ноябре 2023 года российский лидер подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. Это решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных ценностей и улучшения демографической ситуации в стране.