Москва, 20 декабря, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена «без всяких изъятий». Об этом 20 декабря в ходе заседания Государственного совета, посвящённого вопросам поддержки семей в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства также призвал распространить такой вид ипотеки на вторичный рынок.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу её оставить, без всяких изъятий», ― указал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что проблем с лимитами по льготной семейной ипотеке в России в 2025 году не будет.

В этот же день в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин возмутился, что граждан не предупредили о лимитах по семейной ипотеке. Глава государства подчеркнул, что следует честно информировать граждан об условиях льготных кредитов, в том числе о существующих лимитах.

В ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря Путин подчеркнул, что лимитов на выдачу со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. По его словам, смысла в прекращении льготной IT-ипотеки нет, так как экономия для бюджета будет небольшая. Путин заверил, что программы льготных семейной и сельскохозяйственной ипотек сохранятся. Он также пообещал навести порядок с выдачей льготной ипотеки и потребовал от правительства обеспечить объёмы необходимых субсидий.

Ранее по поручению Путина «Семейная ипотека» со ставкой 6% была продлена до 2030 года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.