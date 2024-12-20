Москва, 20 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Об этом российский лидер заявил 20 декабря на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — сказал он.

Глава государства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025 год Годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также российский лидер указал на необходимость объявить в связи с этой датой Год мира и единства в борьбе с нацизмом.

В сентябре 2023 года Путин призвал провести праздничные мероприятия к 80-летию Победы не только ярко и торжественно, но и наполнить их глубоким содержанием.