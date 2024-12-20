Краснодарский край, 19 июня, 2002, 14:38 — ИА Регнум. В Лазаревском районе Сочи с первой рабочей поездкой побывали члены оргкомитета и режиссерско-постановочная группа IV Всероссийского фестиваля детского народного творчества "Кубанский казачок", который откроется 27 июня грандиозным театрализованным шествием.

По улицам Лазаревского к центральной площади навстречу друг другу пойдут гости - юные артисты из 17 российских регионов и стран ближнего зарубежья, в том числе Белоруссии, Грузии, Армении. В этой части колонны будут и кубанские таланты из 14 городов и районов края во главе с лихим казачком на белом коне. С другой стороны прошествуют сотни артистов детских коллективов Лазаревского центра национальных культур и всех районов Сочи. Их поведет сам царь морей Нептун со свитой русалок, медуз, водяных и прочих морских обитателей.

Ожидается, что перед гостями курорта со всей России и ближнего зарубежья пройдут 1,5 тысячи артистов в костюмах с атрибутикой "Кубанского казачка", с музыкой, песнями, танцами, живыми театральными картинками из исторического прошлого. Здесь поднимут флаг фестиваля и состоится концерт прославленного Кубанского казачьего хора В. Г. Захарченко.

Анатолий Чубарь, глава администрации Лазаревского района, заверил оргкомитет IV фестиваля детского творчества "Кубанский казачок", что все лазаревское взморье и, прежде всего, власти окажут всемерную поддержку и нужную помощь оргкомитету. Такая же позиция, по словам главы района, и у сочинского мэра Леонида Мостового. Курортная столица России, имеющая огромный опыт в проведении крупных творческих форумов, ждет фестиваль.