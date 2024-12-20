Москва, 20 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Минюст РФ внёс в перечень иноагентов журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

AP/TASS

«В. М. Ивлева-Йорк призывала оказывать финансовую поддержку ВСУ, выступала против СВО на Украине. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, проживает за пределами России», — указано в сообщении.

Помимо журналистки в реестр иностранных агентов был внесён адвокат Николай Полозов, который ранее защищал в суде интересы участниц группы Pussy Riot.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о специальных рублёвых счетах для иноагентов. Согласно поправкам к закону о контроле за деятельностью иноагентов, только на специальный рублёвый счёт, открытый в уполномоченном банке, могут поступать выплаты для них за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчёркивал, что инициатива направлена на недопущение того, чтобы лица, предавшие Россию, могли обогащаться за счёт её граждан и использовать против страны заработанные здесь же средства.