Москва, 20 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал устранить ограничения, касающиеся пенсионных прав многодетных родителей. Об этом он заявил 20 декабря на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

Александр Казаков / РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что правительство должно принять соответствующее решение как можно скорее.

«Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей безусловно нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет. Прошу правительство как можно быстрее принять это решение», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент РФ указывал на то, что многодетные семьи являются опорой страны. По его словам, в таких семьях воспитывают основные качества человека, на которых держатся и семья, и страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие.

В конце мая российский Путин заявил, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. Он отмечал, что за последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, и, что в РФ уже более двух миллионов таких семей.