Москва, 20 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. России нужны меры, которые будут стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. Об этом заявил президент Владимир Путин 20 декабря в ходе заседания Госсовета, посвящённого вопросам поддержки семей.

Global Look Press

Он подчеркнул, что страна стоит перед колоссальным демографическим вызовом, поэтому необходимо вырабатывать дальнейшие меры, влияющие на повышение рождаемости.

«Стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было трое, четверо и больше детей», — пояснил Путин.

По его словам, образ будущего России должен включать большую семью, в которой растёт много детей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин призвал всех руководителей регионов начинать и заканчивать рабочий день вопросами, связанными с демографией. Он подчеркнул, что это вызов для многих государств мира, в том числе и для России.

Президент отметил, что в стране делается немало для увеличения демографических показателей, но этого недостаточно. Только о двух регионах, Чечне и Тыве, можно сказать, что там с демографией всё в порядке. Для регионов, где уровень рождаемости меньше, где коэффициент рождаемости не достигает 1,41, нужна отдельная программа. Таких регионов примерно 35. В ближайшие годы на отдельную программу поддержки демографии будет выделено 75 млрд рублей, пообещал Путин.