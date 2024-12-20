Москва, 20 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 декабря предложил повысить для многодетных семей доступность социального контракта и не учитывать его вместе с единым пособием на детей.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«С прошлого года уже действует единое пособие на детей до 17 лет включительно. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта. И не учитывать при его предоставлении единое пособие», — сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

Глава государства отметил, что российские регионы также вводят свои дополнительные меры поддержки. Таким образом, растёт число семей, которые с помощью государства преодолели непростые жизненные ситуации. Правительство РФ намерено и дальше работать в этом направлении, заключил Путин.

Путин также заявил, что для успешного решения задач развития страны россиян должно быть намного больше, чем сейчас. В ходе заседания Госсовета президент обратил внимание, что хотя доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о введении социального контракта в качестве меры соцподдержки многодетных семей по всех регионах РФ был внесён Госдуму в феврале 2020 года. Как отметили авторы инициативы, социальный контракт должен стать одной из основных форм оказания социальной помощи семьям в регионах.